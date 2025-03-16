المعاينة تكشف سبب انقلاب ميكروباص في 6 أكتوبر

كشفت معاينة حادث مروري وقع في مدينة 6 أكتوبر، عن إصابة 5 أشخاص نتيجة انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة وقد انتقلت سيارات الإسعاف فور تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت النيابة العامة قد كلفت فريقًا من مرور الجيزة بمعاينة موقع الحادث، حيث تبين أن سائق الميكروباص فقد السيطرة على المركبة بسبب تجاوزه السرعة المقررة، مما تسبب في انقلاب السيارة. كما كلفت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم في إطار التحقيقات الجارية.

وتحرر محضر بالواقعة، وبدأت النيابة المختصة تحقيقاتها للوقوف على تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية، من جهتها، قامت سيارات الإسعاف والإنقاذ بإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، بينما عمل ونش مروري على رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

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