السبت 15 مارس 2025
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حوادث

حيلة شيطانية، تجديد حبس سيدة بتهمة سرقة سيارة بعد استدراج مالكها بأكتوبر

متهمة
متهمة

 جدد قاضي معارضات الجيزة حبس سيدة لاتهامها بسرقة سيارة ملاكي، بعد استدراج مالكها الذي يعمل بإحدى شركات توصيل الركاب لمدينة 6 أكتوبر، وإيهامه بإقامة علاقة معه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

القبض على سيدة بالجيزة 

 كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من شاب اتهم فيه سيدة بسرقة سيارته في مدينة 6 أكتوبر.

وذكر مقدم البلاغ أنه تعرف على المتهمة، التي استدرجته لمدينة 6 أكتوبر، بحجة إقامة علاقة معه، ثم غافلته واستولت على السيارة.


تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمة وضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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