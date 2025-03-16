الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

إيجابية تحليل المخدرات لسائق دهس شابا في روض الفرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تسلمت نيابة روض الفرج تقرير تحليل المخدرات لعينة من دماء سائق سيارة ميكروباص بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق بمنطقة روض الفرج، مما أدى إلى مصرعه. 

وجاء في التقرير إيجابية العينات وأن المتهم يتعاطي مخدر الحشيش.

حادث روض الفرج اليوم
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود مصادمة أعلى الطريق بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الشاب الطريق بمنطقة روض الفرج دهسته سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة روض الفرج غرفة عمليات شرطة النجدة النيابة العامة

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