الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق متهم بدهس شاب أثناء عبوره في روض الفرج

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أمرت نيابة روض الفرج بإحالة سائق سيارة ميكروباص بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق بمنطقة روض الفرج، مما أدى إلى مصرعه، إلى الطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه لإجراء تحليل مخدرات له. 


حادث روض الفرج اليوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود مصادمة أعلى الطريق بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الشاب الطريق بمنطقة روض الفرج دهسته سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة روض الفرج روض الفرج الطب الشرعي

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