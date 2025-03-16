الكروان الطيب.. ذكرى ميلاد كارم محمود الـ103.. قدم عددًا من الأغاني الرمضانية الناجحة.. أعاد غناء «على نور الفوانيس» للعندليب.. و17 جنيهًا أول أجر من الإذاعة

شارك معظم مطربي ومطربات الأجيال السابقة في تقديم أغاني خاصة بالشهر الكريم، فغنى كارم محمود “وداع رمضان ”ــ ولد في مثل هذا اليوم 16 مارس 1922 ــ وغنى محمد عبد المطلب رمضان جانا، وعبد العزيز محمود مرحب شهر الصوم، وغنى محمد فوزى هاتوا الفوانبس ياولاد هاتوا الفوانيس، وغنى محمد قنديل والله بعودة يا رمضان، وإسماعيل يس خيرات رمضان، وغنى أحمد عبد القادر وحوي يا وحوي، وغنى الثلاثي المرح، حتى عبد الحليم حافظ الذي قدم أشهر الأغنيات العاطفية غنى أيضا لشهر رمضان.

الأغنية الوحيدة التي قدمها عبد الحليم حافظ هي بعنوان " على نور الفوانيس " ــ غناها بعده كارم محمود ــ التي تحتفي بأحد المظاهر الرمضانية وهي الفوانيس، من تأليف الشاعر فتحي قورة ولحن عبد الحميد توفيق زكي، قدم عبد الحليم الأغنية عام 1952 في الإذاعة في شكل دويتو مع المطربة عصمت عبد العليم بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان، وكانت قد غنتها قبل ذلك بعام في 1951 منفردة في ركن الأغاني الخفيفة بالإذاعة، وفي رمضان عام 1953 غناها عبد الحليم منفردا أيضا، وبعدها بأكثر من عشر سنوات غناها المطرب كارم محمود بصوته وصورت في التليفزيون بعد افتتاحه.

كارم محمود واغنية مشتركو مع عبد الحليم حافظ



وتقول كلمات أغنية " على نور الفوانيس ": على نور الفوانيس بتهل يا رمضان..ونزفك يا عريس للقلب الفرحان / م العام للعام نلاقى هلالك.. دا هداك على الكون / نتمتع ونلاقى جمالك.. فيه معنى ولون.

أهلا يا حبيبنا يا رمضان

للفنان الراحل كارم محمود أعمال كثيرة بمناسبة الشهر الكريم، منها أنه قدم أنشودة المسحراتي بصوته، وصور للتليفزيون عام 1982 اغنية “ أهلا يا حبيبنا يا رمضان “ ولوداع الشهر الكريم قدم كارم محمود اغنية ” وداع رمضان” من كلمات عبد اللطيف بسيوني وتلحين وغناء كارم محمود، تقول كلماتها:

يا أبو الهدى ياللى الإله سبحانه..شملك بفضله وفيك نزل قرآنه / الفرحة عمت أرضنا وسمانا..والدنيا صبحت بالسلام عمرانة / وفتحنا للنور والهدى أبوابنا..ورجعنا عن كل المعاصي وتوبنا / يا أبو الهدى ليه حاتفوتنا.. وأنت اللي نورت حياتنا / وإن كنا مش هاين علينا نودعك..بكرة السنة الجاية الزمان حايرجعك / وتعود علينا بألف خير وسلام..حاتوحشنا يا أبو الهدى.

المطرب كارم محمود



كما قدم كارم محمود أغنية " سبحة وسجادة " كتبها محمد إسماعيل وتلحين كامل أحمد علي وغناء كارم محمود وتقول كلماتها: على سبحة وسجادة وطاعة الرب وعبادة.. نهارنا نصوم وليلنا نقوم على سبحة وسجادة / مساجد تضوي أنوارها..وبيوتا هي بزوارها عباد الله / تسبح لخالقها وتنسى الدنيا وسواقها في حب الله / وتتهنى بخيراته..وتتبارك بآياته / وصومه صحة وعبادة..على سبحة وسجادة / وبعد صيامنا وفطورنا..بنشكر اللي فاطرنا كريم غفار / ونستغفره سبحانه....يجنبنا بغفرانه عذاب النار / ويقبل توبة التائب..ولا يرجع أمل خايب / وللفجر العباد تصحى..وتتسامر على فرحة وخير / ولما ينادى آذانه..نؤدي فرض سبحانه بقلب كبير / وأملنا في جناته..وخيراته وبركاته.

أغنية ذات مؤلف مجهول

أما الأغنية الأشهر لكارم محمود فهي " لا أوحش الرحمن منك يا رمضان، مؤلف كلماتها مجهول والتلحين والغناء لكارم محمود، تقول كلماتها: لا أوحش الرحمن منك قلوبنا..فقد أضأت بظهرها دنيانا / لا أوحش الرحمن منك بيوتنا..فلقد حوت بوجودك الإحسانا / يا عين جودي بالدموع وودعي..شهر الصيام تشوقا وحنانا / شهر به غفر الكريم ذنوبنا..وبه استجاب الله كل دعانا / لا أوحش الرحمن منك صلاتنا..فيك الصلاة تتوج الرضوانا / لا أوحش الرحمن منك دعاءنا..بك لايخيب رجاؤنا ودعانا / شهر به الرحمن فتح جنة.. للصائمين قدر الأكوانا /والله واعدنا به دار الرضا..طوبى لعبد صامه إيمانا / لا أوحش الله منك خضوعنا..وسجودنا وخشوعنا وبكانا / بالله يا شهر الهنا لا تنسنا..واذكر بربك خوفنا ورجانا.

الكروان الطيب تلحينا وغناء

المطرب والملحن كارم محمود احتل مكانة متميزة بين فناني الزمن الجميل بصوته الجميل حتى لقبه جمهوره بـ "الكروان الطيب" لما يتمتع به من حلاوة الصوت وهدوء الطبع ودماثة الخلق، عمل كارم محمود مع كبار أهل الفن والموسيقى والتلحين والغناء في مصر.



كارم محمود من مواليد دمنهور اشتهر بين زملائه في المرحلة الابتدائية بحلاوة الصوت وتقليد مطربى ذلك الوقت بالغناء، وتبناه أحد أصحاب محلات الخردوات لتعليمه العزف على العود، انضم بعدها المطرب كارم محمود إلى فرقة الشيخة حجر في دمنهور للغناء في أفراح قريته.

الاذاعة كانت المحطة الأهم

ويحكى المطرب كارم محمود عن بداياته ويقول: بدأت حياتي الفنية كأي هاو ومنذ أن كنت فى الثامنة من عمرى فى مدينة دمنهور وذلك في الحفلات المدرسية وجلسات الأصدقاء والعائلات، كنت أشعر بميل غريزي نحو ترديد أغانى المشاهير في ذلك الوقت وعندما أتممت دراستي الثانوية قررت المضى في طريق الدراسة الصحيحة لفن الغناء ودراسة الموسيقى العربية وقواعدها، فدرست بمعهد الموسيقى العربية وكان اسمه معهد فؤاد الأول، وكانت المحطة الثانية من حياتي في الإذاعة بأداء أول وصلتين غنائيتين، كان هناك أم كلثوم وعبد الوهاب أكثر الأصوات الغنائية التي تنطلق من ميكروفون الإذاعة بالإضافة إلى رجاء عبده وإبراهيم حمودة ومحمد عبد المطلب وعبد العزيز محمود وكان أول أجر تقاضيته من الإذاعة عن أول وصلتين 17 جنيها مصريا شاملة أجور أعضاء الفرقة الموسيقية لكنه كان مماثلا لأجور زملائي المطربين، وهذا يكفى ليبدأ بعدها المشوار مع الغناء والتمثيل، ليرحل عام 1995.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.