الأحد 16 مارس 2025
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دين ودنيا

هل الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان حرام؟ رد حاسم من دار الإفتاء

دار الإفتاء، فيتو
دار الإفتاء، فيتو

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:" يعتقد بعض الناس أن جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان حرام، فما حكم  الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

حكم الجماع في ليالي رمضان 

جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعًا، ما لم يكن هناك عذر شرعي كالحيض والنفاس، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ} [البقرة: 187].

قال الجصاص في «أحكام القرآن» (1/ 237) عند تفسيره للآية السابقة: «فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ».
وعليه فجماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعًا، إذا لم يكن هناك عذر شرعي يمنع الجماع كالحيض والنفاس.

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة 

من جانبه أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعًا، ما لم يكن هناك عذر شرعي كالحيض أو النفاس، مستشهدًا بقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}.  

وأشار مفتي الديار المصرية السابق شوقي علام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس، إلى أن الإمام الجصاص رحمه الله ذكر أن الله تعالى أباح الجماع، والأكل، والشرب في ليالي رمضان من أولها حتى طلوع الفجر، وهو ما يؤكد أن ذلك لا يتعارض مع الصيام.  

وأضاف أن من أصبح جنبًا في نهار رمضان، أي تأخر في الاغتسال من الجنابة حتى بعد الفجر، فصيامه صحيح، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا، مشددًا على أن المفتى به هو عدم بطلان الصوم بسبب الجنابة، بل يجب عليه فقط الاغتسال للصلاة.

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