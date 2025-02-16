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دين ودنيا

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

شوقي علام مفتي الديار
شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق، فيتو

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعًا، ما لم يكن هناك عذر شرعي كالحيض أو النفاس، مستشهدًا بقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}.  

 

فتوى الجماع في رمضان

وأشار مفتي الديار المصرية السابق شوقي علام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس، إلى أن الإمام الجصاص رحمه الله ذكر أن الله تعالى أباح الجماع، والأكل، والشرب في ليالي رمضان من أولها حتى طلوع الفجر، وهو ما يؤكد أن ذلك لا يتعارض مع الصيام.  

 

وأضاف أن من أصبح جنبًا في نهار رمضان، أي تأخر في الاغتسال من الجنابة حتى بعد الفجر، فصيامه صحيح، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا، مشددًا على أن المفتى به هو عدم بطلان الصوم بسبب الجنابة، بل يجب عليه فقط الاغتسال للصلاة.

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