ما حكم كشف طبيب النساء على المرأة بنهار رمضان؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق، حكم الشرع في كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان.

عورة المرأة والمقرر شرعا

وقال "علام" خلال لقائه على قناة "الناس": إنه من المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين وزاد الحنفية القدمين.



حكم الشرع في النظر إلي عورة المرأة

وأضاف المفتي السابق: من المقرر شرعًا أنه يحرم على غير زوجها النظر الي مواضع عورة المرأة التي لا تحل إلا له، إلا للضرورة كطبيب يعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.

حكم الشرع في كشف طبيب النساء على المرأة بنهار رمضان

وأكد: كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يؤدي الي إبطال الصوم بالنسبة له أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها عند جمهور العلماء بما يصل إلى الجوف عن طريق الأعضاء التناسلية، وذلك خلافا لما ذهب إليه المالكية الذين يرون أن الاحتقان بالجامد في الدبر أو فرج المرأة لا يؤدي إلى إفساد الصوم.

وأوضح: "يمكن للمرأة التي تحتاج إلى الكشف حال صيامها، ويؤدي ذلك إلى إدخال شيء في الأعضاء التناسلية أن تقلد المذهب المالكي، ومن ثم لا يفسد صومها بناءً على ما ذهبوا إليه، وإن كان يستحب لهذه المرأة أن تقضي هذا اليوم بيوم آخر بعد شهر رمضان خروجا من هذا الخلاف، وينبغي لها أيضا أن تتحرى قدر الاستطاعة ما لم يكن هناك ضرورة أن يكون الكشف في ليل رمضان بعد الإفطار".



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