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مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

محطة الفضاء الدولية،فيتو
محطة الفضاء الدولية،فيتو

التحمت مركبة طاقم التنين Crew Dragon الفضائية الأمريكية التابعة لشركة "سبيس إكس" وعلى متنها فريق من الرواد بينهم الروسي كيريل بيسكوف بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح.

قاعدة قوات الفضاء الأمريكية في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا

وتم الالتحام في الساعة 7:04 بتوقيت موسكو. وبذلك، استغرق الطريق من منصة الإطلاق في قاعدة قوات الفضاء الأمريكية في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا إلى المحطة الفضائية حوالي 28 ساعة.

وبالإضافة إلى كيريل بيسكوف، يضم طاقم البعثة Crew-10 رواد الفضاء الأمريكيين آن ماكلاين (قائد البعثة) ونيكول آيرز (طيار) ورائد الفضاء من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تاكوا أونيشي (أخصائي المهمة).

ومن المتوقع أن تغادر مركبة "Crew Dragon" المحطة الفضائية الدولية بعد عدة أيام وعلى متنها رائد الفضاء الروسي ألكسندر غوربونوف، بالإضافة إلى رواد الفضاء الأمريكيين نيك هيغ وباري ويلمور وسونيتا ويليامز.

تعمل وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" ووكالة "ناسا" الأمريكية على تنفيذ برنامج طيران مشترك إلى محطة الفضاء الدولية. حيث يقوم بعض رواد الفضاء الأمريكيين بالسفر إلى المحطة على متن مركبات "سويوز" الروسية، بينما يسافر بعض رواد الفضاء الروس على متن المركبات الأمريكية "Crew Dragon".

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وأعلن ماكسيم خارلاموف رئيس مركز تدريب رواد الفضاء التابع لـ"روس كوسموس" في يناير الماضي عن تمديد برنامج الطيران المشترك إلى محطة الفضاء الدولية حتى عام 2026.

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