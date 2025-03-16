الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو والقناة الناقلة

ليفربول ونيوكاسل
ليفربول ونيوكاسل

يلتقي فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، مساء اليوم الأحد، مع نظيره نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب ويمبلي في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو نسخة 2025.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو

وتنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد 

وتذاع مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو عبر قناة beIN Sports HD 1.

وحقق ليفربول لقب النسخة الماضية من كأس رابطة الأندية الإنجليزية على حساب تشيلسي.

وتعد مباراة  ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، هي أول ظهور لكتيبة الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور ثمن النهائي بركلات الترجيح.

ويسعى سلوت مدرب ليفربول لتحقيق أول ألقابه مع الريدز بعدما تولى قيادة الفريق خلفا للمدرب الألماني يورجن كلوب  

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس كاراباو موسم 2024-2025 بعدما حقق فوزا كبيرا على توتنهام برباعية نظيفة في مباراة الإياب بالدور نصف النهائي التي جمعتهما بملعب "أنفيلد".

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب "توتنهام" انتهت بفوز توتنهام بهدف دون مقابل، ليتفوق ليفربول في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 1.

وحجز نيوكاسل يونايتد مقعده في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، بعدما فاز على آرسنال بنتيجة 4 – 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل

التقى ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في 183 مباراة وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، فاز ليفربول في 91 مباراة، بينما فاز نيوكاسل يونايتد في 48 مباراة، بينما انتهت 44 مباراة بالتعادل.

سجل ليفربول 323 هدفًا في شباك نيوكاسل يونايتد بينما اهتزت شباكه في 220 مناسبة قبل المباراة النهائية في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية التي تجمعهما مساء اليوم الأحد.

ويعد مايكل أوين الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد برصيد 14 هدفًا، بينما جاء محمد صلاح في المرتبة الثانية بعدما سجل 10 أهداف.

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