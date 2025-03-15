الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر السائقين من الشبورة المائية على هذه الطرق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية من الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم السبت 15 -3- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم السبت 15 -3- 2025 بمحافظة البحيرة


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السائقين مطالبة إياهم بتوخي الحذر أثناء القيادة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:19

 

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