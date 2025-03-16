كل ما تريد معرفته عن مسلسل راندا البحيري ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

تشارك الفنانة راندا البحيري في النصف الثاني من رمضان بمسلسل شمال إجباري والذي يعرض في تمام الساعة 10 مساء على شاشة المحور

مسلسل شمال إجباري

مسلسل شمال إجباري بطولة راندا البحيري ومحمد لطفي وهالة فاخر والنجم صلاح عبد الله.

مواعيد عرض مسلسل شمال إجباري

مسلسل "شمال إجباري" من بطولة محمد لطفي، راندا البحيري، صلاح عبد الله، هالة فاخر، عماد رشاد، حسام داغر، وآخرين، والعمل من تأليف خالد الغيطاني، وإخراج محمد الخضري.

وتدور أحداثه على مدار 15 حلقة في إطار من الإثارة والتشويق، حول جزاء الشخص الذي يدخل دائرة الممارسات غير المشروعة وتكوين ثروات مالية بشكلٍ غير قانوني؛ بهدف مواجهة الفقر.

وكانت الفنانة راندا البحيري تصدرت مؤخرًا محركات البحث على جوجل، بعد تقدمها ببلاغ رسمي لرئيس نيابة وسط القاهرة ضد طليقها، تتهمه فيه بتزوير واستعمال محرر بقصد تضليل العدالة والإضرار بها.

وظهرت راندا البحيري في برنامج صبايا مع الإعلامية ريهام سعيد، حيث تحدثت باكية عن تفاصيل ما حدث معها، مؤكدة أن طليقها استولى على منزلها في ميدان التحرير، بالإضافة إلى سيارتها الخاصة، وهددها إذا قامت برفع دعوى قضائية تطالب فيها بنفقاتها وحقوق ابنها.

وأكدت أن ما تعرضت له كان صعبًا للغاية، لكنها شعرت بأنه من الضروري أن تشارك معاناتها لتساعد الآخرين في تجاوز آلامهم.

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