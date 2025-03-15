السبت 15 مارس 2025
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ثقافة وفنون

راندا البحيري تفاجئ الجمهور بصورة من لوكيشن مسلسل شمال إجباري

راند البحيري
راند البحيري

 نشرت الفنانة راندا البحيري صورة تجمعها بالمخرج محمد الخضري من لوكيشن تصوير مسلسل “شمال إجباري ”.

وكتبت راندا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: “ من لوكيشن مسلسل شمال إجباري مع المخرج محمد الخضري.. المسلسل يذاع علي قناة المحور من يوم الأحد الساعه العاشرة مساءا إن شاء اللّٰه بطوله راندا البحيري محمد ع هاله فاخر والنجم صلاح عبد اللّٰه”.

وكانت الفنانة راندا البحيري تصدرت مؤخرًا محركات البحث على جوجل، بعد تقدمها ببلاغ رسمي لرئيس نيابة وسط القاهرة ضد طليقها، تتهمه فيه بتزوير واستعمال محرر بقصد تضليل العدالة والإضرار بها.

وظهرت راندا البحيري في برنامج صبايا مع الإعلامية ريهام سعيد، حيث تحدثت باكية عن تفاصيل ما حدث معها، مؤكدة أن طليقها استولى على منزلها في ميدان التحرير، بالإضافة إلى سيارتها الخاصة، وهددها إذا قامت برفع دعوى قضائية تطالب فيها بنفقاتها وحقوق ابنها. 

وأكدت أن ما تعرضت له كان صعبًا للغاية، لكنها شعرت بأنه من الضروري أن تشارك معاناتها لتساعد الآخرين في تجاوز آلامهم.

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