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الطريق إلى نهائي كأس مصر 2024-2025.. الزمالك يصطدم بسيراميكا.. بيراميدز يواجه البنك الأهلي.. وهذه مواعيد المباريات

كأس مصر
كأس مصر

كأس مصر، اختتمت مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر موسم 2024 -2025 وحسمت 4 أندية التأهل إلى دور نصف النهائي رسميا.

الفرق المتأهلة لنصف نهائي كأس مصر 

1- الزمالك

2- بيراميدز

3- سيراميكا كليوباترا

4- البنك الأهلي

مواجهات نصف نهائي كأس مصر 

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز أمام البنك الأهلي - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نتائج ربع نهائي كأس مصر 

والتقي الزمالك مع سموحة، وبيراميدزمع إنبي، وسيراميكا كليوباترا ضد الجونة، وغزل المحلة مع البنك الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك على  حساب سموحة برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية استاد القاهرة الدولي، ليحصد بطاقة تأهله إلى دور نصف نهائي.

كما تأهل بيراميدز إلى دور نصف النهائي بعدما حقق فوزا مثيرا على إنبي، بهدفين مقابل هدف، على استاد الدفاع الجوي.

كما تأهل سيراميكا كليوباترا بعدما تخطي الجونة بنتيجة 3-1، على أرضية استاد هيئة قناة السويس.

كما نجح البنك الأهلي في انتزاع بطاقة تأهله إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

نتائج مباريات كأس مصر الدور ربع النهائي 

الزمالك 4-2 سموحة 

بيراميدز 2-1 إنبي 

سيراميكا كليوباترا 3-1 الجونة 

غزل المحلة 0-1 البنك الأهلي 

نتائج مباريات دور الـ 16 بكأس مصر

وجاءت نتائج مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس كالتالي:

إنبي 1 – 0 الإسماعيلي
سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش
سموحة 1 – 0 زد
الجونة 3 – 1 تيم إف سي
الزمالك ضد مودرن سبورت 2_1
البنك الأهلي ضد المصري 3_1

غزل المحلة ضد فاركو  1-0
بيراميدز ضد المقاولون العرب 2-0

نتائج دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

سموحة 1-0 منتخب السويس

سيراميكا كليوباترا 3-0 لافيينا

مودرن سبورت 5-2 الشمس

غزل المحلة 1-0 سبورتنج 

تيم إف سي 2- 0 الاتحاد السكندري

الزمالك 2-0 أبوقير للأسمدة 

المصري 1-0 وادي دجلة 

بيراميدز 3-0 المنصورة 

زد 3-1 ديروط

الجونة 2-0 القناة 

فاركو 3-1 الترسانة 

إنبي 1-0 حرس الحدود

البنك الأهلي 1-0 بترول أسيوط 

الاسماعيلي 1-0 طنطا 

طلائع الجيش 2-2 الأوليمبي - فوز الطلائع 4-3 بركلات الترجيح

بتروجت 0-0 المقاولون - فوز المقاولون 4-3 بركلات الترجيح

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز حقق بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية بعد الفوز على فريق زد بنتيجة (1-0)، فيما غاب الأهلي عن البطولة تنفيذا لعقوبة لجنة المسابقات لاعتذاره عن عدم استكمال النسخة السابقة.

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