بعد تخطي سموحة، الزمالك يضرب موعدا مع سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي كأس مصر

ضرب نادي الزمالك موعدا مع نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر المقرر لها يوم 28 من مارس الجاري بعد تخطيه دور ربع النهائي.

وتخطى الزمالك فريق سموحة بدور الثمانية في مباراة مثيرة، كما تخطى سيراميكا نظيره الجونة.

مباراة الزمالك وسموحة

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

أهداف مباراة الزمالك وسموحة

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول لـ الزمالك بالدقيقة 13 بعد مهارة فردية رائعة، وسجل محمد مصطفى ميدو هدف التعادل لـ سموحة بالدقيقة 25، ثم سجل محمد سالم هدف سموحة الثاني بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني جاء هدف التعادل للزمالك عن طريق بركات حجاج لاعب سموحة بالخطأ في مرماه، فيما سجل الهدف الثالث للزمالك اللاعب محمود بنتايك من تصويبة قوية في الدقيقة 62، وجاء الهدف الرابع للزمالك عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

مباراة سيراميكا والجونة

كأس مصر ، وفاز فريق سيراميكا كليوباترا على حساب الجونة بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما بستاد هيئة قناة السويس ضمن مواجهات ربع نهائي كأس مصر.

بهذا الفوز تأهل سيراميكا لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر

وأحرز ثلاثية سيراميكا في شباك الجونة اللاعب المغربي أحمد بلحاج “هاتريك” في الدقائق 29 و33 و59 من اللقاء، فيما سجل أحمد شوشة هدف الجونة في الدقيقة 48

سيطر فريق سيراميكا كليوباترا على أغلب فترات المباراة، وكانت له المبادرة الهجومية، بفضل تحركات الرباعي أحمد قندوسي وبلحاج وإسلام عيسى وفخري لكاي، الذين سببوا إزعاجا كبيرا لدفاع الجونة.

في المقابل، تراجع فريق الجونة لمنتصف ملعبه لتضييق المساحات أمام لاعبي سيراميكا، واعتمدوا على الهجمات المرتدة من أجل الوصول لمرمى محمد بسام حارس سيراميكا.

وصعد الزمالك لدور الـ 8 من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة وصلت للأشواط الإضافية.

فيما صعد سموحة لدور الـ 8، بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.