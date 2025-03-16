الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

روسيا تدعو سوريا للتهدئة ووقف سفك الدماء في منطقة الساحل

الدفاع السورية،فيتو
الدفاع السورية،فيتو

دعت روسيا، سوريا إلى التهدئة ووضع حد لما وصفته بــ"سفك الدماء"، وذلك على خلفية الاشتباكات التي تدور في منطقة الساحل بين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد والقوات الأمنية السورية.

 

روسيا تدعو سوريا للتهدئة ووقف سفك الدماء

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "ندعو القادة السوريين القادرين على التأثير على تطور الوضع ميدانيا الى بذل أقصى جهودهم من أجل وضع حدّ لسفك الدماء في أسرع وقت ممكن".

كما أكدت استعداد بلادها لتنسيق الجهود بشكل وثيق مع الشركاء الأجانب لتهدئة الوضع.

وكانت السلطات في سوريا قد أعلنت الجمعة حظر التجوال في محافظة اللاذقية حتى غد السبت لأسباب أمنية.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر قيادي بإدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية قوله: "يمدد حظر التجوال في المدينة إلى يوم غد السبت الساعة 9 صباحا".

ومددت السلطات السورية كذلك فترة حظر التجوال في مدينة طرطوس حتى الساعة العاشرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي "لأسباب أمنية"، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وقررت السلطات فرض حظر تجوال في مدن محافظتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري، بعد اشتباكات عنيفة بين مقاتلين مرتبطين بالرئيس المخلوع بشار الأسد وقوات الأمن.


وأضافت أن عمليات تمشيط واسعة بدأت في مراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق من الجمعة مقتل 70 شخصا على الأقل في اللاذقية، خلال الاشتباكات الدامية.

وأفاد المرصد عبر منصة "إكس"، بسقوط "أكثر من 70 قتيلا وعشرات الجرحى والأسرى في اشتباكات وكمائن دامية بالساحل السوري بين عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية ومسلحين من جيش النظام البائد".

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