المقاولون يرفض الأخطاء التحكيمية بدوري المحترفين في بيان رسمي

أصدر نادي المقاولون العرب بيانا رسميا أعلن من خلاله رفضه القاطع للأخطاء التحكيمية التي تشهدها المنظومة والتي كادت أن تتسبب في كارثة بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترول أسيوط في الجولة الرابعة والعشرين من دوري المحترفين والتي أقيمت الأربعاء الماضي.

وأكد البيان: "فوجئ نادي المقاولون العرب بتعيين الحكم المعتزل محمد عادل لإدارة المباراة ولم يثير الفريق أي أزمة احتراما لمنظومة التحكيم ووفقا لسياسته الدائمة بدعم التحكيم المصري رغم الأخطاء الفادحة التي ارتكبها طاقم التحكيم بقرارات عكسية وطرد غير صحيح ولكن كانت الكارثة الكبرى في نهاية المباراة عندما ترك الحكم لاعبنا علي ياسر ساقطا أرضا ومصابا بارتجاج في المخ أثبتته الأشعات والفحوصات بعد المباراة ورفض ايقاف المباراة للاطمئنان على اللاعب او إسعافه".



وواصل: "نادي المقاولون العرب آثر الانتظار للاطمئنان أولا على لاعبنا الذي مكث في الرعاية المركزة لمدة يومين تحت الملاحظة الدقيقة وخرج اليوم السبت فقط ولم نكن نسعى لإثارة الهلع حتى يتمكن من تلقي علاجه في هدوء ولكن لم يعد مسموحا السكوت على ما حدث خاصة أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على سلامة اللاعبين وكل أفراد المنظومة".



وشدد البيان: "نادي المقاولون العرب يطالب بفتح تحقيق شامل مع طاقم التحكيم بقيادة الكابتن محمد عادل والإفصاح عن تقرير المراقب لوضع الأمور في نصابها ومعاقبة المخطئ".



واستطرد: "النادي لا يتحدث عن طرد أو هدف أو قرار فني ولكن عندما تصل الأخطاء التحكيمية لما هو مهدد لسلامة اللاعبين فلابد من وقفة قوية وإعلام الرأي العام بنتيجة التحقيقات".

نادي المقاولون يطالب اتحاد الكرة بهذا الأمر



وطالب نادي المقاولون اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعلانها سريعا والتشديد على أهمية التركيز في تعيينات الحكام ومراقبتهم في مرحلة حاسمة في المنافسة بالدوري.

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