السبت 15 مارس 2025
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محافظ الجيزة يتابع جهود رفع كفاءة منظومة النظافة

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال المتابعة
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أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أنه لا تهاون في ملف النظافة، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة المنظومة من خلال حملات مكثفة لمتابعة الأداء الميداني وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.

اجتماع موسع لمناقشة تطوير منظومة النظافة

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل الجديد، اللواء محمد الضبعي، وقيادات الهيئة لمناقشة خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث وجه المحافظ بضرورة وضع حلول عاجلة لتحسين الأداء، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لدعم جهود النظافة بالمعدات والسيارات اللازمة، خاصة في فترات الذروة.

كما بحث الاجتماع احتياجات الهيئة من العمالة والمعدات، إضافة إلى مناقشة موقف الأعطال لضمان رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. 

ووجه المحافظ السكرتير العام والمساعد بوضع آلية متكاملة للنهوض بالهيئة تشمل خططًا للدعم والتدخل السريع في حالات الطوارئ، إلى جانب توفير احتياطي من العمالة والمعدات لضمان استمرارية العمل بكفاءة.

تشديد الرقابة على شركات الجمع السكني والصيانة

وأكد محافظ الجيزة ضرورة متابعة أداء شركات الجمع السكني والصيانة، مع وضع جدول زمني لتقييم أدائها، وفسخ التعاقد مع الشركات المقصرة التي لا تلتزم بتنفيذ مهامها وفقًا للعقود المبرمة. 

كما شدد على متابعة عمل محطات المناولة وخطط التفريغ الدورية بها، إلى جانب تعزيز فرق النظافة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية لضمان توفير بيئة نظيفة للمواطنين.

جولات ميدانية مفاجئة وتكثيف حملات النظافة

وأعلن محافظ الجيزة عن تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة مستوى النظافة في مختلف القطاعات، والتأكد من انتظام العمل وفقًا للمعايير المطلوبة، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي تقصير.

 كما سيتم عقد اجتماعات دورية مع قيادات هيئة النظافة والتجميل لمتابعة الأداء والتعامل مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ الخطط المستهدفة.

تعزيز الوعي المجتمعي بمسؤولية النظافة

وفي إطار تعزيز الوعي البيئي، شدد المحافظ على أهمية توعية المواطنين بدورهم في الحفاظ على نظافة الشوارع من خلال حملات إرشادية بالتعاون مع المجتمع المدني، مؤكدًا أن النظافة مسؤولية مشتركة بين الجهات التنفيذية والمواطنين.

حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بملف النظافة والتجميل.

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الهيئة العامة للنظافة والتجميل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل عادل النجار محافظ الجيزة نائب المحافظ

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