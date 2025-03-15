الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

الحوثيون يكشفون حجم خسائرهم بعد الضربات الأمريكية

الضربات الأمريكية،فيتو
الضربات الأمريكية،فيتو

كشفت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم  السبت، حجم الخسائر الناجمة عن الضربة الأمريكية التي وجهتها واشنطن لصنعاء مشيرة إلى مقتل 9 أشخاص وجرح عدد مماثل في حصيلة أولية.


وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين أنيس الأصبحي: "بلغ عدد ضحايا العدوان تسعة شهداء وتسعة مصابين جلهم من المدنيين والعدد قابل للزيادة كحصيلة أولية".

 

وأضاف: "العدوان الأمريكي على اليمن تصعيد إجرامي لن يكسر عزيمة الشعب اليمني وسيزيده إصرارا على دعم غزة والمقاومة".

ودان الأصبحي ما وصفه بـ"العدوان الذي استهدف مناطق مدنية وسكنية شرق العاصمة صنعاء اليوم في تصعيد إجرامي ممنهج وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية وجريمة حرب مكتملة الأركان تضاف لسجل تحالف الشر الإجرامي".

وفي وقت سابق السبت، هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، إثر قصف أمريكي استهدف مواقع متفرقة للحوثيين شمال غربي صنعاء.

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عملا عسكريا حاسما وقويا" ضد الحوثيين في اليمن.

وتوعد ترامب، جماعة الحوثي في اليمن، باستخدام أعتى درجات القوة ضد قواعدها، ومحاسبة الجماعة على هجماتها في البحر الأحمر، مهددا باستخدام ما وصفها بالقوة المميتة الساحقة ضدها.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها: "اليوم، أمرت الجيش الأمريكي بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الإرهابيين الحوثيين في اليمن لقد شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والطائرات المسيرة الأمريكية وغيرها".

وأضاف: "لن نتسامح مع هجوم الحوثيين على السفن الأمريكية. سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا. لقد خنق الحوثيون حركة الشحن في أحد أهم الممرات المائية في العالم، مما أدى إلى توقف قطاعات واسعة من التجارة العالمية، وهاجم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة الذي تعتمد عليه التجارة الدولية".

ووجه ترامب رسالة إلى الحوثيين عبر منصته كتب فيها: "إلى جميع الإرهابيين الحوثيين، لقد انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم، ابتداء من اليوم. إن لم يتوقفوا، فستمطر عليكم جهنم كما لم تروا من قبل!".

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