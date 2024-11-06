رئيس الشيوخ يدعو لتعزيز التعاون الثقافي والرياضي والاقتصادي بين مصر وصربيا
استقبل نيكولا نيكودييفيتش، رئيس مجلس مدينة بلجراد، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين مصر وصربيا.
رحّب "نيكودييفيتش" بالوفد المصري في بداية اللقاء، معربًا عن سروره لاختيار بلجراد كوجهة لهذه الزيارة الهامة، ومؤكدًا على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين.
بحث التعاون بين مصر وصربيا
ناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أبدى" نيكودييفيتش" اهتمام صربيا بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية في قطاعات حيوية تشمل الاتصالات والزراعة وصناعة الأدوية، مؤكدًا على الإمكانيات الواعدة التي تتيحها هذه المجالات لرجال الأعمال المصريين.
ومن جانبه، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع صربيا، موضحًا أن السوق الصربية تُعد بيئة جاذبة للاستثمار المصري.
تعزيز التعاون المشترك بين مصر وصربيا
وأشار إلى أن رجال الأعمال المصريين لديهم اهتمام فعلي بهذه الفرص، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تعزيز التعاون الثقافي والرياضي بين مصر وصربيا
كما تناولت المحادثات تعزيز التعاون الثقافي والرياضي، حيث أبدى نيكودييفيتش رغبته في تنظيم بطولات رياضية مشتركة ككرة السلة، لتعزيز الروابط الشعبية بين البلدين.
استئناف برامج التبادل الرياضي بين مصر وصربيا
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أهمية استئناف برامج التبادل الرياضي السابقة، معتبرًا أن هذه المبادرات تعد وسيلة هامة لتعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية.
اختُتم اللقاء بتأكيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للشركات المصرية للمشاركة في المشروعات الصربية الكبرى، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من الطرفين لتعزيز العلاقات الثنائية.
كما دعا إلى مواصلة التنسيق والتعاون لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
حضر اللقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إلى جانب النواب حسين خضير، ناجح جلال، سها سعيد، وسفير مصر بصربيا، باسل صلاح.
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