مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 15، بداية حرب بين نيكول سابا وخالد سليم

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والنجمة نيكول سابا وعدد من النجوم حيث أظهرت الحلقة عددا من الأسرار الخفية في حياة عائلة أبو العزم وعدد من الأحداث المثيرة.



تبدأ الأحداث بتحريض "رقية – نيكول سابا" "يوسف" على عدم الخروج وراء "فارس" بعد تقديم استقالته وخروجه من المكتب حتى تتخلص منه وإذا عاد يعود وهو في حجمه الطبيعي.



تعود "رقية" من السفر ومع ابنها وابن يوسف "كريم" من أجل الاستقرار بينهما في فيلا أبو العزم من أجل استكمال سيطرتها داخل العائلة بعد طلاق ليل وإعلان الشراكة، ويكتشف يوسف تصوير نجله فيديو لرقية مع أحد الأشخاص به كلمات تعبر عن الخيانة.

وتبدأ حرب بين رقية العسكري “نيكول سابا” ويوسف “خالد سليم” بعد معرفته بخيانتها، مما يجعله يحاول رجوع ليل “ياسمين عبدالعزيز” لكنها ترفض.



مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 14

في الحلقة الرابعة عشرة من وتقابل حبيب يستمر الجدل بين جوجو وليل، حيث توجه الأولى اتهامات لشقيقة الأخيرة بأنها كانت على علاقة بابنها فارس أثناء إقامته في ألمانيا.

لكن فارس أنكر تمامًا وجود أي علاقة بينهما، وحاول تهدئة الموقف وطلب من الجميع العودة إلى منازلهم، بينما عادت ليل إلى منزلها لتجد ابنتها في حالة سيئة بسبب ما فعلته جوجو بها.

حاولت ليل طمأنتها وتهدئتها، من ناحية أخرى، اتخذت رقية العسكري خطوات لإقناع يوسف بأن ليل تمثل خطرًا حتى على ابنتيه، مما دفعه إلى تعيين حارس شخصي لحماية ابنته في المدرسة وأماكن تواجدها.

وذهبت ليل إلى والدتها وطلبت من فرح ألا تذهب إلى الشركة، لكن فرح أصرت على الذهاب، وتلقت ليل مكالمة من إجلال، التي هددتها بضرورة ابتعاد فرح عن فارس.

وبعد ذلك عادت ليل إلى شقتها لتجد إجلال بانتظارها، وهددتها مجددًا بأن أي تقارب من شقيقتها لفارس سيؤدي إلى عواقب وخيمة، مما جعل ليل تنهار تمامًا.

توسلت ليل إلى فرح كي لا تعمل في الشركة مجددًا، لكن فرح كانت بالفعل هناك وكانت مع فارس في مكتبه، وبعدما استمعت إلى انهيار شقيقتها قررت الرحيل.

وفي الوقت ذاته، نشب خلاف حاد بين شهد وشقيقتها نعمة، أملا أن تتحرك ليل لتشهد الشجار لكنها لم تتمكن بسبب مكالمة تلقتها من مديرها، الذي طلب منها تنفيذ عمل جديد.

أثناء ذلك، حضر فارس لمكتب يوسف، وقدم إليه استقالته في حضور رقية العسكري وذلك بعدما أصر يوسف على إقالة فرح وتعامل مع فارس بأسلوب لم يلق إعجابه.



مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم أنوشكا وصلاح عبد الله وبسنت شوقي وإنجي كيوان ومنة عرفة ومحمود ياسين جونيور ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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