محمد رجب: تحملت سنين سيئة ويوسف شاهين قفلها في وشي

أكد الفنان محمد رجب، تعرضه لحالة إحباط في بداية مشواره الفني مضيفا بعض المخرجين قفلوا الطريق في وجهه، قائلا: "يوسف شاهين من المخرجين اللي قفلوها في وشي وكان شايف أني لا أصلح خالص وساعتها كان عندي تحدي أني شايف نفسي اقدر اعمل حاجة ومع ذلك أصريت واللي عنده حلم ميركزش في كلام الناس".

فرص يوسف شاهين لغير الموهوبين

وأضاف محمد رجب، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن المخرج يوسف شاهين أعطى فرصة لممثلين ليس لديهم موهبة والواقع أثبت هذا الرأي على الأرض لأنهم لم يكملوا الطريق بعده، لافتا إلى أنه أصبح بطل مع المخرج يوسف شاهين لكن العمل لم يخرج للنور.



وأشار الفنان محمد رجب، إلى أن مرحلة عمله مع المخرجة إيناس الدغيدي كانت نقلة ثانية بالنسبة له، متابعا: "عشت سنين صعبة عليا وتحملت ما لا يتحمله أحد بدون ذكر اسماء، ومحدش بينجح إلا لما يكون منظم والهمجي مش هينجح وصعب الهمجية تكمل".



محمد رجب: اشتغلت كومبارس في بداية مشواري واتجرحت بكلام من الناس

وقال الفنان محمد رجب، إنه عمل كومبارس في بداية مشواره الفني، قائلا: "اشتغلت كومبارس بمعنى أنى حاجة زي عمود واقف وفي الوقت ده كنت مهندس ديكور ومكنش في وسيلة لاختراق عالم الفن وكنت بخلص شغلي أقعد في مكتبي وألاقي مجاميع الفن جايين وكنت أدخل وسط المجاميع وألبس لبس تاريخي واتجرحت بكلام من ناس".

وأضاف محمد رجب، أنه قابل أشخاص جرحوه قبل تحقيقه شهرته في بداية مشواره الفني، قائلا: "قابلت ناس معدومة الانسانية بتتعامل بدون أدب وإنسانية".

وكشف محمد رجب، عن موقف تعرض له في أول عمل فني يشترك فيه، قائلا: "في مرة كانت واخد دور صغير في فيلم عمر 2000 وأنا كنت في الوقت ده مهندس ديكور ومصروف عليا لكن وضعي في الفيلم لا شيء وواحد من الإنتاج قالي كلمة جرحتني وتعامل معايا بلا شيء وقابلته بعد كده في فيلم كلاشينكوف وذكرته بنفسي".



محمد رجب: تحملت سنين سيئة في بداية مشواري.. هذه قصة أول فيلم مع يوسف شاهين

أكد الفنان محمد رجب، أن كلام المخرج يوسف شاهين عليه بأنه لا يصلح في التمثيل خلق إصرار داخله على تعليم وتطويره نفسه، قائلا: "شعرت بحزن وشوفت سنين سيئة وتحملت ما لا يتحمله أحد وتجربة لا اصلح بعدها بقيت بطل فيلم مرة واحدة مع يوسف شاهين".

وكشف محمد رجب، تفاصيل الفيلم قائلا: "بعد سنة أو سنتين وحضرت للفيلم واجري كان 15 ألف جنيه وبقيت البطل ومكنتش مصدق وكملت وزي ما جه الفيلم في كلمة راح في كلمة وقعدنا سنة ونص نحضر الفيلم وبعدين اتبلغت أني مش هكمل".

وتابع: "مكملتش وطلعت مديون بـ15 ألف جنيه بأجري في الفيلم واشتغلت في الفيلم مساعد دوبلير للفيلم يتعمل عليا الإضاءة وأخذت بعدها القرار أني لازم أكون".

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