الأحد 16 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل جودر 2 الحلقة الأخيرة، نهاية سعيدة للأبطال

أبطال جودر، فيتو
أبطال جودر، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، وصلت الأحداث في الحلقة الأخيرة من مسلسل جودر 2 إلى ذروتها مع نجاح شواهي في سرقة الكتاب الذي يشغل الكنوز، حيث ارتكبت جريمتها الكبرى بقتل الشيخ عبد الله، سعيًا لتفعيل الكنوز والحصول على القوة المطلقة. 

وفي سبيل تحقيق أهدافها، تحالفت شواهي مع سيد الظلام، وقدمت روحها له، ولقد وقعت خيانة بين أشقاء شراعي، حيث كان هناك اثنان من الأشقاء بانتظارها في الخارج، فقام أحدهما بقتل الآخر، إذ أقدم شميعة على قتل أشمع، ثم قامت شواهي بقتل شميعة، لتجد نفسها في النهاية وحيدة بقوتها.

وبعد ذلك، واجهت شواهي الملك الغطريف، وتمكنت باستخدام أسلحتها من القضاء عليه وقطع رأسه، لتفرض سيطرتها المطلقة على مملكته.  

في هذه الأثناء، اكتشف جودر مقتل الشيخ عبد الله، مما جعله يعيش لحظات من الحزن العميق، لكنه لم يستسلم، فتوجه إلى السلطان محذرًا إياه من الخطر القادم. 

واستجاب السلطان بسرعة، وبدأ في تجنيد الشباب استعدادًا لمواجهة شواهي، لكن عندما حانت لحظة المعركة، تفاجأ الجميع بمدى قوتها، إذ استطاعت هزيمتهم بسهولة، وأثناء المواجهة، أكد داهش لجودر أن صوت شواهي هو صوت سيد الظلام، ومنحه داهش الصفحة الأخيرة من الكتاب الذي درسه مع الشيخ عبد الله، وعندما بدأ في قراءته، اكتشف أن الحل الوحيد لكسر هذه السيطرة هو إجبار الشيطان المتجسد في شخصية شواهي على نطق كلمة الإنسان.  

تولى جودر هذه المهمة، وتحمل العذاب الكبير بينما كان يحاول استفزاز الشيطان المتجسد داخل شواهي حتى وقع في الفخ، ونطق الكلمة المحرمة، مما أدى إلى فنائه تمامًا، ومعه اختفت شواهي، لتكون تلك نهايتها المحتومة.  

واختتمت الحلقة بنهاية سعيدة، حيث رُزقت شروق بمولودها، كما رزق شهريار وشهرزاد بولد أطلق عليه اسم جودر، تكريمًا لبطل الحكاية التي غيرت حياتهما للأبد.

أحداث مسلسل جودر 2 الحلقة 14

 

دارت أحداث مسلسل جودر 2 الحلقة 14 حول شهرزاد، التي تعيش مرحلة “الوحم” في الحمل، وكانت تتمنى أن تأكل “فسيخ” وبالرغم من رفض شهريار مشاركتها في تناول الطعام ألحت شهرزاد عليه فتناول قطعة وأعجبته وشاركها الوجبة مع استكمال قصة جودر.

وفيما يخص قصة جودر المصري، تجمعت أسرة جودر حول وجبة طعام من إعداد شروق وفجأة دق الباب فوجد جودر أمامه جوهرة برفقة داهش، وأخبرته ما حدث ولجأت له واستقبلتها أسرة جودر بحميمية.

وخلال الحلقة يضحي الشمعيين بشقيق لهم في سبيل تقديم كهين يقوم بدوره الفنان علاء مرسي تفاصيل عن كيفية تشغيل كنوز الشمردل، أما جودر فيلجأ للسلطان لمساعدته في مواجهة الشمعيين وأخبره السلطان أنه سيضع كتاب الكنوز في خزينة سرية تحت الأرض.  

قصة مسلسل جودر 2 

مسلسل جودر 2 هو استكمال للجزء الأول الذي عرض في رمضان 2024. 

ويحكي المسلسل قصة «جودر الصياد» التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر نجل التاجر عمر وما حدث له ولأخويه.

ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

 

أبطال مسلسل جودر 2 

المسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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