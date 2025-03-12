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رياضة

الكاس يستدعي 29 لاعبا لمنتخب الناشئين استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يدخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، معسكرًا مغلقًا بداية من غد الخميس بمركز المنتخبات الوطنية، وحتى موعد السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها المقبلة.

29 لاعبا في معسكر منتخب الناشئين

واستدعى أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين 29 لاعبا للانتظام في معسكر الفريق المقرر انطلاقه غدا الخميس بمركز المنتخبات الوطنية، بينهم 5 لاعبين محترفين.

منتخب الناشئين يخوض وديتين أمام ليبيريا

أنهى مسئولو اتحاد الكرة اتفاقهم مع منتخب ليبيريا للناشئين من أجل خوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، خلال معسكره المقبل، المقرر انطلاقه غدا الخميس بمركز المنتخب الوطنية (مشروع الهدف)، في إدارة استعداداته لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة التي تقام في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبل  .

موعد وديتي منتخب الناشئين أمام ليبيريا 

حدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس، موعد وديتي الفريق أمام ليبيريا بحيث تقام المباراة الأولى يوم 15 مارس الجاري، فيما تقام المباراة الثانية يوم 18 من الشهر نفسه بملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو
أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

 

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة التي تحتضنها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

 

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منتخب الناشئين تحت 17 سنة يستعد لأمم إفريقيا، مصر تعود للكان بعد غياب 14 عاما، بطولة وحيدة للفراعنة في 3 مشاركات،الكأس يسعى للتتويج باللقب والتأهل لمونديال قطر

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