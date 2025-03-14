الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

منتخب الناشئين يختتم استعداداته لودية ليبيريا بمشاركة جميع اللاعبين

مران منتخب الناشئين،
مران منتخب الناشئين، فيتو

منتخب الناشئين، اختتم المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لخوض المباراة الودية أمام ليبيريا غدا بمشاركة جميع اللاعبين.

منتخب الناشئين يواجه ليبيريا وديا

ويلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام ليبيريا وديا غدًا السبت، في إطار الاستعدادات لمنافسات  كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 من شهر إبريل المقبل.

مران منتخب الناشئين، فيتو
مران منتخب الناشئين، فيتو

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في أمم إفريقيا 

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو في الثالث  من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

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