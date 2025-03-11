الثلاثاء 11 مارس 2025
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أخبار مصر

شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران بمطار سفنكس والمستندات المطلوبة

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران حاجة شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة لشغل وظيفة أخصائي بيع بمطار سفنكس بنظام عقد عمل (أحد عشر شهرًا) بالشروط الآتية:

مؤهل عال مناسب لغات أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

قبول العمل بنظام النوبات (ذكور / إناث).

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

شروط عامة:-

 أن لا يزيد السن عن (۳۰) عامًا عند تاريخ بدء قبول الطلبات.

 أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية الرقم القومي.

 يفضل قاطني محافظة الجيزة.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المطلوبة.

 الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه

الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات والإنتهاء من الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث. ( ٦) تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو  وذلك خلال الفترة من ۲۰۲۵/۳/۱۹ حتى ٢٠٢٥/٣/٢٨، على أن يتم تقديم صورة المستندات التالية عند الاستدعاء لتقديم المستندات للشركة وهي:-

البطاقة الرقم القومي سارية

شهادة الميلاد مميكنة حديثة.

- السيرة الذاتية (CV).

- دمغة ١٠٥ قرشًا + طابع الشهيد.

المؤهل الدراسي.

الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة كما هو موضح بعاليه.

عدد (۲) صورة شخصية.

(۷) لن تقبل أي طلبات غير مستوفية الشروط الواردة بعاليه وتقدم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ووسيلة التواصل سوف تكون عن طريق الإيميل الخاص بالمتقدم وعلى المتقدمين المتابعة الدائمة للموقع الإلكتروني ولن يلتفت

إلى أي طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلبات.

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيهًا لخزينة الشركة لا ترد عند الإستدعاء لتقديم المستندات).

 لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه.

تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

 اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

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