الإثنين 10 مارس 2025
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أخبار مصر

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى ألمانيا اليوم

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أعلنت مصر للطيران إلغاء رحلاتها رقم MS785/6 التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى فرانكفورت والعودة إلى القاهرة والرحلات رقم MS787/8 التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى ميونخ والعودة إلى القاهرة والرحلات رقم MS731/2 التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى برلين والعودة إلى القاهرة وذلك اليوم الإثنين. 

 

ويأتي ذلك في ضوء إعلان اتحاد نقابات العمال الألماني Ver.di عن تنظيم إضرابات في عدد من المطارات الألمانية اليوم الإثنين الموافق 10 مارس 2025 والذي يؤثر على عدد من المطارات من بينها فرانكفورت وميونخ وبرلين ودسلدورف. 

 

وناشدت مصر للطيران عملائها الذين كان من المقرر سفرهم على هذه الرحلات ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.

 

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