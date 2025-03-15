الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

مظاهرة احتجاج في جرينلاند ضد مطامع ترامب

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

تظاهر نحو 800 شخص في عاصمة جرينلاند، مدينة نوك، يوم السبت، احتجاجا على مطامع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم جرينلاند للولايات المتحدة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن مسيرة المحتجين توجهت إلى مقر القنصلية الأمريكية، حيث رفع المتظاهرون أعلام جرينلاند وغنوا النشيد الوطني.

وشارك في المظاهرة رئيس وزراء جرينلاند موتي إيجيدي وزعيم حزب الديمقراطيين الجرينلاندي المتقدم في الانتخابات التشريعية في الجزيرة، ينس فريدريك نيلسن.

ويأتي بعد تصريحات دونالد ترامب الجديدة، التي أدلى بها خلال لقائه بالأمين العام لحلف الناتو مارك روته يوم الخميس، والتي أعرب فيها عن قناعته بأن جرينلاند ستكون جزءا من الولايات المتحدة.

وجرت في جرينلاند التي تعتبر إقليما دنماركيا ذاتي الحكم، انتخابات تشريعية، يوم الثلاثاء 11 مارس. وقد تنظر التشكيلة الجديدة للبرلمان في مسألة إجراء استفتاء على الاستقلال عن الدنمارك على خلفية تصريحات ترامب عن رغبته في ضم جرينلاند.

وأعربت جميع الأحزاب السياسية في جرينلاند عن معارضتها لمطامع ترامب بضم الجزيرة.

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