السبت 15 مارس 2025
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رياضة

كأس مصر، سيراميكا يتقدم 2-0 على الجونة في الشوط الأول

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

كأس مصر، انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بستاد هيئة قناة السويس ضمن مواجهات ربع نهائي كأس مصر.

أحرز هدفي سيراميكا في شباك الجونة اللاعب المغربي أحمد بلحاج في الدقيقتين 29 و33 من  اللقاء.

سيطر فريق سيراميكا كليوباترا على أغلب فترات الشوط الأول، وكانت له المبادرة الهجومية، بفضل تحركات الرباعي أحمد قندوسي وبلحاج وإسلام عيسى وفخري لكاي، الذين سببوا إزعاجا كبيرا لدفاع الجونة.

في المقابل، تراجع فريق الجونة لمنتصف ملعبه لتضييق المساحات أمام لاعبي سيراميكا، واعتمدوا على الهجمات المرتدة من أجل الوصول لمرمى محمد بسام حارس سيراميكا.

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ضمن مباريات دور الـ٨ في كأس مصر.

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الجونة

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - حسين السيد.

خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - احمد القندوسي -  أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - سعد سمير - عبد الرحمن بودي - محمد رضا - عمرو قلاوة - محمد صادق - إبراهيم محمد - مازن ياسر - مروان عثمان.

فريق الجونة، فيتو
فريق الجونة، فيتو

تشكل الجونة أمام سيراميكا

أما الفريق الجونة بقيادة مديره الفني علاء عبد العال فقد دخل المباراة بتشكيل مكون من:

محمد علاء - أحمد العش - أحمد مجدي كهربا - أحمد رضا - أليو جاتا - حافظ ابراهيم - نور السيد - بلال السيد - أحمد شوشة - فيفور أكيم - أوجو صامويل.

مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة

ويلتقي الفائز من مباراة سيراميكا ضد الجونة مع الفائز من مباراة الزمالك وسموحة في نصف نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2024-2025.

ويسعى سيراميكا لتحقيق الفوز وعبور الجونة للدور التالي في كأس مصر وتعويض الخسارة من بيراميدز في ختام الدور الأول من بطولة الدوري المصري فيما يسعى الجونة إلى حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي كأس مصر واستغلال فوزه الأخير على الاتحاد السكندري 2-0 بمجموعة تفادي الهبوط.

وتأهل نادى سيراميكا لدور ربع النهائي بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في دور الـ16، فيما فاز الجونة على تيم أف سي بثلاثة أهداف نظيفة في نفس الدور.

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