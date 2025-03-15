فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الجونة في كأس مصر

كأس مصر ، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ضمن مباريات دور الـ٨ في كأس مصر.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الجونة



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - حسين السيد.

خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - عبد الرحمن بودي - محمد رضا - عمرو قلاوة - محمد صادق - إبراهيم محمد - مازن ياسر - مروان عثمان.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع نظيره الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة

ويلتقي الفائز من مباراة سيراميكا ضد الجونة مع الفائز من مباراة الزمالك وسموحة في نصف نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2024-2025.

ويسعى سيراميكا لتحقيق الفوز وعبور الجونة للدور التالي في كأس مصر وتعويض الخسارة من بيراميدز في ختام الدور الأول من بطولة الدوري المصري فيما يسعى الجونة إلى حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي كأس مصر واستغلال فوزه الأخير على الاتحاد السكندري 2-0 بمجموعة تفادي الهبوط.

وتأهل نادى سيراميكا لدور ربع النهائي بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في دور الـ16، فيما فاز الجونة على تيم أف سي بثلاثة أهداف نظيفة في نفس الدور.

مباريات دور ربع النهائي في كأس مصر

الزمالك × سموحة

سيراميكا كليوباترا × الجونة

بيراميدز × إنبي

غزل المحلة × البنك الأهلي

نتائج مباريات دور الـ 16 بكأس مصر

وجاءت نتائج مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس كالتالي:

إنبي 1 – 0 الإسماعيلي

سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش

سموحة 1 – 0 زد

الجونة 3 – 1 تيم إف سي

الزمالك ضد مودرن سبورت 2_1

البنك الأهلي ضد المصري 3_1

غزل المحلة ضد فاركو 1-0

بيراميدز ضد المقاولون العرب 2-0

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز قد حقق بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية بعد الفوز على فريق زد بنتيجة (1-0)

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