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مديرية تعليم الإسكندرية تواصل الاستعداد لمبادرة الكشف على الإبصار

مديرية تعليم الإسكندرية
مديرية تعليم الإسكندرية

عقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم السبت اجتماعًـا مع الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وأمل حسان مدير عام التعليم الفني،  وذلك لإنهاء الاستعدادات لمبادرة الكشف على الإبصار لطلاب المرحلة الابتدائية فى المناطق الأكثر احتياجا.

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تستهدف المبادرة 250 ألف طالب وطالبة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي والتي  تنطلق غدًا الأحد الموافق 16 من مارس بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية

 

وذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتفعيل المبادرات الرئاسية وبناء الشخصية المصرية.

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الدكتور عربي أبوزيد مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية المرحلة الابتدائية الوزير محمد عبد اللطيف الفريق أحمد خالد حسن

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