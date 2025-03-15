السبت 15 مارس 2025
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ثقافة وفنون

عقبال عندكو الحلقة الأخيرة، إيمي سمير غانم تكشف سرًا أخفاه عنها والدها ويتسبب لها في أزمة

عقبال عندكوا
عقبال عندكوا

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل “ عقبال عندكوا” بعض الأحداث الجديدة، حيث اكتشفت صفا “إيمي سمير غانم” أن والدها قد تزوج من سيدة أخرى منذ سنوات وأخفى عنها هذا الخبر، وعلمت صفا بهذا الخبر يوم زفافها، مما تسبب لها في حالة نفسية صعبة، وقررت الهروب وترك حفل الزفاف.

وبالفعل هربت صفا ولم تخبر أحد، وبدأ والدها وعريسها حمزة “حسن الرداد”، في رحلة البحث عنها، ووجدها في منزل خالتها، وحدثت بينهما مواجهة قوية، ووضح لها والدها سبب زواجه من سيدة أخرى، وطلب منها العودة إلى حفل الزفاف لإتمام زواجها من حمزة.

 

قصة مسلسل “عقبال عندكم”

ويقدم المسلسل قصة مليئة بالكوميديا والمواقف الطريفة، حيث يعيد الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد تجربتهما الناجحة في تقديم شخصيات متعددة ومتنوعة، مما يذكر الجمهور بأدائهما المميز في مسلسل "عزمي وأشجان" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في رمضان 2017.

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أبطال مسلسل عقبال عندكوا عقبال عندكوا عقبال عندكم

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