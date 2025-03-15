خبير اقتصاد يكشف عن حل خارج الصندوق لزيادة الحصيلة الدولارية

قالت الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، إن منطقة التجارة الحرة القارية فرصة من الفرص لمصر لتستغلها بشكل كبير لدعم حجم التجارة مع الدول الأفريقية، وتعمل مع القارة بدلا من الاتجاه للعالم الخارجي.

زيادة الحصيلة الدولارية

وأكدت: أن من خلال منطقة التجارة الحرة بإفريقيا يمكن لمصر زيادة صادراتها لدول القارة السمراء ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية والحفاظ على استقرار سعر الصرف في ظل تراجع إيرادات قناة السويس.

مضاعفة التجارة مع إفريقيا

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبدالباقي عزوز، المذاع على "الحدث اليوم"، أنها تتمنى تضاعف التجارة مع أفريقيا، مؤكدة أن التجارة بين الدول الأفريقية تكاملية وليست تنافسية.

إزالة مشكلات هياكل التجارة بين مصر والدول الإفريقية

وأوضحت أن منطقة التجارة الحرة القارية فرصة لتزيل المشاكل أمام هياكل التجارة بين مصر والدول الأفريقية، مشيرة إلى أن كلية الدراسات الأفريقية هدفها دراسة القارة من مختلف الجوانب، وتقديم بحث علمي وواضح يُضيف لصانع القرار ليقدم خطوات معينة في مختلف الموضوعات، مؤكدة أن موضوعات القارة أولوية أولى للكلية، ويتم عمل رسالة على كل دولة بعينها، ودور الكلية رائد ومحوري داخل الجامعة، وتؤكد الجامعة على ذلك طول الوقت.

مؤتمر الاستثمار في أفريقيا

وأشارت إلى أن مؤتمر الاستثمار في أفريقيا سيتم عقده في الفترة من 25 إلى 26 مايو المقبل، وتعقده الكلية، وتتمنى أن يخرج بعدد من التوصيات التي تُضيف وتُمثل خطة استراتيجية للدولة المصرية وتكون اللقاءات مثمرة والأبحاث إضافة.

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