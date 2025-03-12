رئيس الوزراء: 20% ارتفاعا في الصادرات المصرية بمختلف القطاعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بعض الإجراءات الحكومية تتسم بدرجة عالية من التعقيد وتستلزم وقتًا لتنفيذها، بينما تحتاج أمور أخرى إلى تعديلات تشريعية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أوضح مدبولي أن الصادرات المصرية شهدت زيادة تتراوح بين 15% و20% في مختلف القطاعات مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تبسيط الإجراءات لدعم هذا النمو وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن بدءًا من الأسبوع المقبل، سيتم عقد اجتماعات مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، حيث سيعرض ممثلو كل قطاع احتياجاتهم ومتطلباتهم، وذلك بهدف وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات اللازمة على أرض الواقع.

وشدد مدبولي على أن مؤشرات الصادرات المصرية تسجل تحسنًا مستمرًا، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري، بصفته اقتصادًا كبيرًا، يحقق تطورات إيجابية في مختلف القطاعات، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تعزيز الإنتاج وزيادة العوائد الاقتصادية.

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