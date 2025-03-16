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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 16 - 3 - 2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر الذهب اليوم، ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 2025.3.16، داخل الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4805 جنيهات “بيع”، 4777 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4205 جنيهات “بيع”، 4180 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3604 جنيهات “بيع”، 3582 جنيهًا “شراء”.
 

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 33640 جنيهًا “بيع”، 33440 جنيهًا “شراء”.

ارتفاع أسعار الذهب العالمية 

وواصلت أسعار الذهب عالميًّا اتجاهها الصاعد خلال شهر فبراير الماضي، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولارًا للأوقية، بزيادة 0.8% على أساس شهري، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، مما أدى إلى توسيع مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

ارتفاع أسعار الذهب العالمية 

وواصلت أسعار الذهب عالميًّا اتجاهها الصاعد خلال شهر فبراير الماضي، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولارًا للأوقية، بزيادة 0.8% على أساس شهري، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، مما أدى إلى توسيع مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

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