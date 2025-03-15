التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شباب المطرية عقب حفل الإفطار الرمضاني الذي أقيم اليوم بمنطقة المطرية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بنجاح هذه المبادرة المجتمعية النابعة من الشباب في نسختها الحادية عشرة، مشيدًا بالتعاون البناء بين منظمي إفطار 15 رمضان مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق تحيا مصر لخروج الحدث بالشكل اللائق، والذي يؤكد روح التلاحم والتماسك المجتمعي والقيم الأصيلة للمجتمع المصري.

وزير الشباب والرياضة يلتقي شباب المطرية بعد حفل إفطار 15 رمضان

واستمع أشرف صبحي لتطلعات وطموحات شباب المطرية، مؤكدًا دعمه الكامل لشباب المطرية والمساهمة في تنميتهم خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي شباب المطرية بعد حفل إفطار 15 رمضان

الجدير بالذكر أن إفطار المطرية يقام منذ عام 2013 وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوي يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر.

وزير الشباب والرياضة يلتقي شباب المطرية بعد حفل إفطار 15 رمضان

الشباب والرياضة تنظم ندوات توعوية لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

فيما نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، سلسلة لقاءات توعوية لمكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والمراهنات الرقمية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي شباب المطرية بعد حفل إفطار 15 رمضان

واستضافت محافظة السويس اللقاء التوعوي العاشر، بمشاركة 80 شابًا وفتاة من مستفيدي برامج التعليم المدني، بهدف رفع الوعي بأساليب الحماية من التهديدات الرقمية، بحضور الدكتور محمد غنيم، مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، والدكتورة نهى محمد عبدالنبي، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة السويس.

الشباب والرياضة تنظم ندوات توعوية لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

تناول اللقاء، تعريف الابتزاز الإلكتروني باعتباره تهديدًا متزايدًا في العصر الرقمي، يُستخدم فيه الإنترنت لابتزاز الأفراد أو المؤسسات ماليًا أو للحصول على معلومات حساسة.

الشباب والرياضة تنظم ندوات توعوية لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

كذلك استعراض الأسباب المؤدية لانتشار الظاهرة، آثارها النفسية، وسبل مواجهتها، محذرةً من المخاطر التي قد تصل إلى حد الانتحار في بعض الحالات.

الشباب والرياضة تنظم ندوات توعوية لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

وتم التأكيد على أهمية تعزيز وعي الشباب بكافة القضايا الرقمية، مشيرًا إلى دور الوزارة في تقديم حزمة متكاملة من البرامج التوعوية لحمايتهم من التحديات المرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخلل اللقاء حوار مفتوح، تفاعل خلاله المشاركون بطرح استفساراتهم حول أساليب الوقاية من الابتزاز الإلكتروني والمراهنات الرقمية، في إطار سعي الوزارة المستمر لتزويد الشباب بالمعرفة اللازمة لحمايتهم من المخاطر الإلكترونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.