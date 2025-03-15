السبت 15 مارس 2025
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رئيس حى شرق بالإسكندرية تتابع فعاليات سوق اليوم الواحد

رئيس حى شرق بالإسكندرية
رئيس حى شرق بالإسكندرية

  تابعت المهندسة  نهى خليفة رئيس حي شرق بالإسكندرية فعاليات اليوم الأول سوق اليوم الواحد والمقام بميدان سيدى جابر شرق المحافظة.

 

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يأتي ذلك في ظل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتوسع فى نموذج سوق اليوم الواحد وجعله على يومين وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ووفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية بمتابعة إقامة هذه الأسواق بنطاق الأحياء.

وفى هذا السياق تابعت حركة البيع والشراء ومدى رضا المواطنين وكذلك جودة المنتجات المعروضة ومدى التخفيض فى الأسعار لتحقيق الهدف المرجو.
 

 هذا وقد لاقى السوق اقبالا جماهيريا منقطع النظير وشارك فى السوق  شركة المياه والصرف الصحى وإدارة شرق الطبية بمبادرة ١٠٠مليون صحة فضلا عن تخصيص باكية لتلقى شكاوى ومقترحات المواطنين.

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الدكتور مصطفى مدبولي حي شرق المهندسة نهى خليفة لسوق اليوم الواحد الفريق أحمد خالد حسن

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