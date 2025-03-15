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رياضة

الدوري الإنجليزي، برينتفورد يقلب الطاولة على بورنموث ويفوز 2-1

بورنموث وبرينتفورد
بورنموث وبرينتفورد

الدوري الإنجليزي، فاز فريق برينفتورد مع نظيره بورنموث بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب فيتاليتي ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

افتتح بورنموث التسجيل عن طريق فيتالي جانيلت لاعب برينتفورد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 16، قبل أن يقلب برينتفورد الطاولة على بورنموث ويسجل ثنائية عن طريق يوان ويسا وكريستيان نورغارد في الدقائق 29 و70.

تشكيل برينتفورد ضد بورنموث 

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مباراة مانشستر سيتي وبرايتون 

وفي نفس الجولة تعادل فريق مانشستر سيتي، مع نظيره برايتون بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرايتون 

وسجل إيرلينج هالاند الهدف الأول لـ مانشستر سيتي، في شباك نظيره برايتون بالدقيقة 11 من ركلة جزاء تحصل عليها عمر مرموش.

وسجل إستوبينيان هدف التعادل لـ برايتون في شباك مانشستر سيتي، بالدقيقة 22 من ركلة حرة مباشرة صوبها ببراعة شديدة.

ثم سجل عمر مرموش الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي، في شباك برايتون بالدقيقة 39 من تصويبة صاروخية.

وجاء هدف التعادل لبرايتون عن طريق عبد القادر خوسانوف لاعب السيتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 48. 

تشكيل مانشستر سيتي ضد برايتون 

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد المصري عمر مرموش أساسيا، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: روبن دياز، ريكو لويس، عبدالقادر خوسانوف، جفارديول.

في خط الوسط: نيكو جونزاليس، إلكاي جوندوجان، سافيو.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، عمر مرموش.

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ترتيب مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 

بهذه النتيجة وصل مان سيتي للنقطة 48 نقطة في المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين أن برايتون لديه 47 نقطة، حيث يحتل المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وبرايتون في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بفوز برايتون بهدفين لهدف.

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الدوري الانجليزي برينتفورد بورنموث برينتفورد وبورنموث

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