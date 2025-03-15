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حالة الطقس اليوم السبت 15 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم بالبحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بمحافظة البحيرة اليوم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 30 نهارًا و15 درجة  ليلًا.

 

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية من الثالثة فجرًا حتى التاسعة صباحًا تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقساليوم، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:19

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حالة الطقس البحيرة محافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

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