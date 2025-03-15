عودة الشتاء مرة أخرى، انخفاض درجات الحرارة 5 درجات، أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق منتصف الأسبوع، وتحذير من تخفيف الملابس

عودة للأجواء الشتوية مرة أخرى نهاية الأسبوع المقبل بعد موجة حارة تؤثر على البلاد بسبب مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بموجة حارة تنتهى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من الاربعينات بجنوب الصعيد، لتسجل 37 درجة مئوية يوم الإثنين المقبل.

وتعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة اخرى بقيم تترواح من 4:5 درجات مئوية على كافة الانحاء يوم الأربعاء المقبل ويصاحب ذلك نشاط للرياح وامطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.



نصائح بعدم تخفيف الملابس ليلا

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس الذى تتعرض له البلاد حاليا، مطالبة بعدم تخفيف الملابس خاصة لصغار وكبار السن فى فترات الليل تجنبا لنزلات البرد.

وأوضحت غانم لفيتو، أن درجات الحرارة العظمى ستعاود الانخفاض مرة اخرى لتعود إلى معدلاتها الطبيعية فى هذا التوقيت من العام.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الاسبوع المقبل:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30: 23

درجة الحرارة الصغرى: 17: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 21



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26: 35

درجة الحرارة الصغرى: 18: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27: 37

درجة الحرارة الصغرى:16: 21



حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة السبت



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، و على السواحل الشرقية،و جنوب سيناء ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



الظواهر الجوية غدا السبت

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية من الثالثة فجرا حتى التاسعة صباحا تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.



كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء ومحافظة الوادى الجديد وذلك على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 30

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 36



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