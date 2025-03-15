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تكريم 1000 من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب "أبيس" بالإسكندرية

مركز شباب ابيس
مركز شباب ابيس

ينظم مركز شباب أبيس العاشرة بالإسكندرية، التابع لفرع شباب وسط مديرية الشباب والرياضة، أضخم حفل من نوعه لتكريم 1000 طفل من حفظة القرآن الكريم، وذلك تحت رعاية مشيخة الأزهر الشريف يوم الإثنين المقبل. 

 

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يستهدف الحفل الأطفال من المرحلة العمرية 6 إلى 16 عامًا، من البنين والبنات، بحضور قيادات مشيخة الأزهر بالإسكندرية وعدد من كبار مشايخ الأزهر الشريف.

يتضمن الحفل العديد من الفقرات المتميزة، منها الإنشاد الفردي والجماعي بمشاركة طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، إضافة إلى تكريم الحفظة داخل مقر مركز شباب أبيس العاشرة.

وأكد نصر محروس رئيس مجلس إدارة المركز، ان هذه الاحتفالية تعد الاولى من نوعها لتكريم ١٠٠٠ طفل من حفظة القرآن الكريم هذا العام، مضيفا أن هذا ياتى الى دور اهتمام وزارة  الشباب والرياضة والمتمثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية فى دعم الأطفال فى مختلف الأعمار واهداء التكريمات لهم على مجهوداتهم. 

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شباب أبيس العاشرة الأزهر الشريف القرآن الكريم مشيخة الأزهر

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