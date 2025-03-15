نجلاء بدر تكشف حقيقة خلافها مع ريا أبي راشد وتوجه رسالة لمحمد رمضان

قالت الفنانة نجلاء بدر: إن المذيعة ريا أبي راشد بالنسبة إليها "زميلة وعِشرة عمر"، واقتسما برنامجا لفترة طويلة، وأضافت لها الكثير، مواصلة: "أضافت لي كتير، لأني كنت أول مرة أسافر مهرجان كان ونيس، وكانت دايما هي الشخص اللي بيعلمني أول ما بدأت".

قصة الخلاف بين نجلاء بدر وريا أبي راشد

وأضافت "بدر"، في حوارها مع بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "القناة التي كنا نعمل فيها لم يفضلوها عليّ، فقد كان برنامجها يغطي الأعمال الفنية الأجنبية، بينما كنت أغطي الأعمال الفنية العربية".

وتابعت: "تم دمج البرنامجين في برنامج واحد اسمه سكوب، وكانت تتخصص في الفنانين الأجانب، بينما كنت متخصصة في الفنانين العرب، ولم يكن هناك أي تنافس بيننا، ولم أطلب أن أقدم الفقرتين، فهي أقوى مني وبقالها كتير في الحتة بتاعتها، لكن مكنتش عاوزة اكمل بسبب سوء تغطية الفنانين المصريين، وده اللي ضايقني".



"مش بيدفع من جيبه".. نجلاء بدر تدافع عن "مدفع رمضان" وتهنئ "نمبر وان" بنجاحه



وهنأت الفنانة نجلاء بدر، الفنان محمد رمضان على نجاح برنامجه "مدفع رمضان"، مشيرة، إلى أنه ذكرها بالفنان طارق علام.

وأضافت "بدر": "في ناس محتاجة كلمة حلوة من فنان زيه وله جمهور، ومحتاجة فلوس".

وتابعت: "البعض ينتقد محمد رمضان، ويقول إنه لم يتحمل ثمن الجوائز، وأقول إن المهم في نهاية المطاف أن يكون هناك خير للجمهور، ورأينا السعادة ارتسمت على شفاه عدد كبير من المصريين.. يا ريت كلنا نعمل زيه".

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