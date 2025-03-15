السبت 15 مارس 2025
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ثقافة وفنون

نجلاء بدر: ممكن أكفل يتيم لكن التبني حرام

نجلاء بدر، فيتو
نجلاء بدر، فيتو

قالت الفنانة نجلاء بدر، إن التبني حرام، وهو أمر مختلف عن كفالة اليتيم، موضحةً: "لو تبنيت ولد، كيف سيقيم معي في منزل واحد بعد بلوغه، وإن تبنيت بنتا، كيف سيعيش زوجي معها بعد سن البلوغ؟!".

سر رفض نجلاء بدر تبني طفلا 

وأضافت "بدر"، في حوارها  مع بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "كفالة اليتيم مختلفة، وأنا أكفل يتيما، لكن دون أن يعيش معي، هذا حرام، لا يستقيم أن تعيش بنت مع زوجي في بيت واحد وهي ليست ابنته، ولا يمكن للولد أن يعيش معي في بيت واحد إن لم أكن أما له ".

رجل غريب في منزل نجلاء بدر 

وتابعت نجلاء بدر: "إن ربيت يتيما، فإنه يبقى رجلا غريبا، وحرام أن يقيم معي في منزل واحد في غياب زوجي، والرسول أجاز كفالة اليتيم، ولم يقل إن التبني حلال".

 نجلاء بدر: حضرت بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز قبل وفاته بشهرين في الساحل وكانا متزوجين

في سياق اَخر،قالت الفنانة نجلاء بدر، إنّ الإعلامية بوسي شلبي كانت زميلة لها في الوسط الإعلامي قبل أن تتحول إلى الفن، وكانت تدعمها في السفريات، لأن علاقة بوسي شلبي بالفنانين كانت أقوى منها بكثير.

وأضافت "بدر": "في مهرجان كان، كانت تقول لي قفِ هنا وهبعت لك نور الشريف، واقفي هنا هبعت لك محمود عبد العزيز.. جدعة ووقفت جنبي".

وتابعت: "بالنسبة إلى محنتها، لو احتاجتنا هنروح جري، لأنها وقفت مع ناس كتير، ومجتهدة جدا، وحضرتها مع الأستاذ محمود عبد العزيز في الساحل قبل وفاته بشهرين، وكانا متزوجين، وكان من الحضور إلهام شاهين ولبلبة ونيللي كريم وإلهام شاهين، لأننا كنا بنقعد جنبه وبنحبه جدا الفنان الراحل محمود عبد العزيز". 
 

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نجلاء بدر الفنانة نجلاء بدر بسمة وهبة برنامج العرافة بوسي شلبي محمود عبد العزيز

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