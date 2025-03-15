قرار جديد من النيابة بشأن مصرع شاب صدمته سيارة بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم في مصرع شاب صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبوره الطريق في ميدان الحجاز دائرة القسم.

مصرع شخص في حادث بمصر الجديدة



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بالحادث وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعى أ. ش ميدان الحجاز في منطقة مصر الجديدة، اصطدم به سائق سيارة ميكروباص فأسقطه على الأرض غارقا في دمائه وفر هاربا.



وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى وإيداعه المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

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