المصري يحتفل بانضمام ثنائي الفريق لقائمة منتخب مصر استعدادًا لتصفيات الأمم الأفريقية

احتفل النادي المصري بانضمام ثنائي الفريق الكروي إلى قائمة المنتخب الوطني خلال معسكر شهر مارس الجاري والذي يخوض خلاله الفريق مباراتيه أمام منتخبي إثيوبيا وسيراليون.

وضمت قائمة المنتخب 24 لاعبًا من بينهم ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحمد عيد وخالد صبحي.

وهنا مجلس إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بو جلبان اللاعبين بالانضمام للمنتخب

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن مساء اليوم أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، خلال شهر مارس الجاري والذي يخوض خلاله الفريق مباراتيه أمام منتخبي إثيوبيا وسيراليون بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقرر إقامتهما يومي الحادي والعشرين والخامس والعشرين من مارس الجاري على ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية وستاد القاهرة الدولي على الترتيب.

فيما شهدت قائمة منتخب مصر استمرار استبعاد الثلاثي المغضوب عليهم من قبل الجهاز الفني للفراعنة وهم: أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز وزميله في الفريق رمضان صبحي.

كما استبعد حسام حسن لاعب الأهلي إمام عاشور، على الرغم من تألق اللاعب بشدة مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

رمضان صبحي لاعب بيراميدز، فيتو

قائمة منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وسيراليون

محمد الشناوي

محمد عواد

مصطفى شوبير

عبد العزيز البلعوطي

محمد هاني

أحمد عيد

محمد عبد المنعم

رامي ربيعة

خالد صبحي

حسام عبد المجيد

احمد نبيل كوكا

مروان عطية

محمد شحاتة

حمدي فتحي

نبيل دونجا

محمود صابر

احمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفى فتحي

مصطفى محمد

أسامة فيصل

كانت فيتو انفردت يوم 4 مارس الماضي، أن قائمة منتخب مصر ستضم 24 لاعبا وهو ما تم الإعلان عنه رسميا اليوم السبت.

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

حسام وابراهيم حسن، فيتو

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا عند تمام الساعة 11 مساء يوم 21 مارس بالمغرب، بينما يلتقي سيراليون عند تمام الساعة 9 مساء يوم 25 من الشهر نفسه بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.