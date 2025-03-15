أمير طعيمة يكشف سر خلافه مع دنيا سمير غانم

كشف الشاعر أمير طعيمة، سبب توقفه عن التعاون الفني مع الفنانة دنيا سمير غانم، موضحًا أنه بدأ العمل مع دنيا منذ ألبوم "قصة شتا" عام 2012 من إنتاج هشام جمال.

أفكار هشام جمال

ولفت خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” الذي تقدمه أسما إبراهيم بقناة “القاهرة والناس” إلى أن هشام جمال كان صغير جدًا وقت تعاونه مع دنيا سمير غانم، ولكن كانت لديه أفكار جديدة في الموسيقى والألحان وطريقة تسويق مختلفة.

نجاح ألبوم قصة شتا لدنيا سمير غانم

وأضاف، أن الألبوم حقق نجاحًا كبيرًا، ومنذ ذلك الوقت ولمدة 10 سنوات، كان كل ما تقدمه دنيا من أغاني سواء في الإعلانات أو المسلسلات أو تترات من كلماته، مشددًا على أن الأمر كان مرتبطًا أكثر بالمنتج والموسيقي هشام جمال، وليس بدنيا نفسها.

وأوضح أمير طعيمة: بعد انفصال الفنانة دنيا سمير غانم فنيًا عن هشام جمال، لاحظ أنه لم يعد هناك أي تعاون جديد مع دنيا، وهو ما دفعه لاكتشاف أن ارتباطه بها كان مرتبطًا بالأساس بهشام، ويبدو أن الأمر كان متعلقًا بهشام أكثر منها، لأننا عملنا أكثر من 40 أغنية معًا، لكن بعد انفصالي الفني عنه لم يحدث أي تعاون جديد بيني وبين دنيا".

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