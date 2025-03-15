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رياضة

أول مران لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة سيراليون وإثيوبيا

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

منتخب مصر، يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، اليوم السبت، قائمة الفريق لمعسكر مارس، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

موعد إنطلاق معسكر منتخب مصر

ويدخل منتخب مصر، معسكره غدًا الأحد 16 مارس الجاري، استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و25 مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر أول مران له عقب تناوله وجبة الإفطار غدا الأحد.

منتخب مصر الوطني، فيتو
منتخب مصر الوطني، فيتو

25 لاعبا في منتخب مصر 

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لـ فيتو، عن ملامح القائمة النهائية للفراعنة التي سيعلنها الجهاز الفني  بمعسكر مارس وتضم 24 لاعبا، مع إمكانية زيادتها إلى 25.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد الشناوي أو (محمد السيد سيحا) حارس مرمى حرس الحدود.

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - تريزيجيه - إمام عاشور - مصطفى فتحي - عمر مرموش - إبراهيم عادل - زيزو - محمد شحاتة - رمضان صبحي.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - أسامة فيصل.

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

 وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات. 

حسام وابراهيم حسن، فيتو
حسام وابراهيم حسن، فيتو

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا عند تمام الساعة 11 مساء يوم 21 مارس بالمغرب، بينما يلتقي سيراليون عند تمام الساعة 9 مساء يوم 25 من الشهر نفسه بالقاهرة.

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