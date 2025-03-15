أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة النادي المصري البورسعيدي وضيفه فريق سيمبا التنزاني بدور الثمانية بالبطولة الكونفيدرالية.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية



ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه "موديبو ساماكي" كمساعد حكم أول، والبوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثان، فيما يقوم البوركينابي "جان أوتارا" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية "كارين فومو".



يذكر أن " بوبو تراوري " سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

مسئولي مباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

ويقوم سيبيت ليبراتو من جنوب السودان بمهام مراقب المباراة ، ويتولى الأنجولي ايناسيو مانويل مهام مراقب الحكام ، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الموزمبيقي سليمان حبيبو بينما يتولى النيجيري اودتشي جوان مهام المنسق الأمني للمباراة ، فيما تتولى التونسية نورس الشرني مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني

وتقام مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل.

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