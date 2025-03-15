خبير اقتصادي: الطرق البديلة لقناة السويس زادت من مدة الرحلة 20 يومًا

قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن أكبر شركة حاويات في العالم قامت بزيادة سعر الحاويات الـ20 قدما 50 دولارًا و40 قدما زادت 100 دولار، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن بسبب توترات البحر الأحمر.

إشكالية الطرق البديلة لقناة السويس

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السفن حتى تجد طرقًا بديلة لـقناة السويس تُكلف الرحلة الواحدة أكثر من مليون دولار محروقات، وتكاليف تشغيل وأجور للعمالة، فالسفينة خلال رحلتها التي زادت 20 يومًا فحينها سيزيد عدد ساعات عمل العمال والمحروقات وزيادة في تكاليف التشغيل والتأمين البحري والشحن، وكل ذلك لا يخدم تخفيض معدلات التضخم.

العالم بعد جائحة كورونا

وأوضح أنه كان هناك تصور بأن العالم سيتعاون أكثر خصوصًا بعد جائحة كورونا، وكان هناك تصور بأن العالم سيتحد من أجل زيادة الإنتاج وخدمة المستهلك ولكن ذلك لم يحدث.

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