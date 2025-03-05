مدبولي: تأثر إيرادات قناة السويس مستمر.. وانتعاش متوقع مع استقرار الأوضاع الجغرافية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إيرادات قناة السويس ما زالت متأثرة بشدة بالوضع الجغرافي الحالي، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار وقف إطلاق النار، ستشهد القناة عودة تدريجية لإيراداتها إلى ما كانت عليه اعتبارًا من الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تسير وفق خطة واضحة تهدف إلى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، بالتوازي مع ترشيد الاستخدامات، مؤكدًا أن استمرار تنفيذ هذه الخطة سيمكن الدولة من تحقيق فوائض دولارية مستقبلًا.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع البترول والاستكشافات يشهد تعافيًا سريعًا، في ظل الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.

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